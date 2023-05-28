Бывалый огородник посоветовал удобрения для рассады томатов после высадки в грунт

Хорошая подкормка дает томатам силы восстановиться после пересадки и быстро пойти в рост, дать крепкие листья и побеги.

Быстрое укоренение обеспечено, если вы внесете необходимые удобрения через неделю после посадки.

Очень хороший вариант - комплексные минеральные составы, включающие азот, фосфор, калий.

Они укрепляют корневую систему, ускоряют рост, способствуют гармоничному развитию, повысить урожайность.

Приобретаем такие удобрения, как Агрикола, Сияние, Биогумус. В этих препаратах есть все необходимое, причем в правильных пропорциях.

Не менее хороший вариант - органические добавки, например, навоз, компост, перегной. В них содержатся те же элементы, что и в минеральных комплексах, но в меньшем объеме.

Можно добавлять необходимые питательные вещества в виде отдельных подкормок, не используя комплексные составы. Для этого подойдут фосфорная, азотная, калийная селитры.

В них компоненты содержатся в высокой концентрации.