Бывалый огородник посоветовал удобрения для рассады томатов после высадки в грунт

Хорошая подкормка дает томатам силы восстановиться после пересадки и быстро пойти в рост, дать крепкие листья и побеги.
Быстрое укоренение обеспечено, если вы внесете необходимые удобрения через неделю после посадки.
Очень хороший вариант - комплексные минеральные составы, включающие азот, фосфор, калий.
Они укрепляют корневую систему, ускоряют рост, способствуют гармоничному развитию, повысить урожайность.
Приобретаем такие удобрения, как Агрикола, Сияние, Биогумус. В этих препаратах есть все необходимое, причем в правильных пропорциях.
Не менее хороший вариант - органические добавки, например, навоз, компост, перегной. В них содержатся те же элементы, что и в минеральных комплексах, но в меньшем объеме.
Можно добавлять необходимые питательные вещества в виде отдельных подкормок, не используя комплексные составы. Для этого подойдут фосфорная, азотная, калийная селитры.
В них компоненты содержатся в высокой концентрации.
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