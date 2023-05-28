Дачники рассказали, чем обработать смородину, чтобы на ней не осталось ни одного вредителя

Для этого не нужно идти в магазин и покупать вредные химические средства. Раствор для опрыскивания можно приготовить дома из простых ингредиентов.

Для этого необходимо растворить 2 ст.л. пищевой соды в 5 л воды, а затем добавить труда натертое хозяйственное или жидкое мыло.

Когда раствор станет однородным, его нужно использовать для опрыскивания кустов, причем начинать такую обработку можно сразу, как сойдет снег.

Главное, чтобы погода была безветренной и сухой, а опрыскиванием проводилось в вечернее время.