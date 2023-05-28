Садоводы поделились новым способом посадки черной смородины: ягод будет целое море

Опытные садоводы сажают кусты в конце лета, выбирая для этого хорошо освещенное место и оставляя между кустами по 2 метра.
Заглублять куст необходимо на 5-7 см. Перед посадкой необходимо поставить саженцы в воду не менее чем на полтора часа.
Многие садоводы рекомендуют удалить все листья с саженца и провести кардинальную обрезку после посадки.
Во время такой обрезки нужно оставить над землей только 5 см саженца. Такой подход позволяет добиться хорошего урожая.
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