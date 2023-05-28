Дачный эксперт раскрыл удачный способ борьбы с морковной и луковой мухой

Главный ингредиент добавки - горчичный жмых. Опытные дачники посыпают им морковные и луковые грядки, и вредитель не появляется до конца сезона.
Есть и другие, более эффективные способы применения жмыха.
Весной или осенью вносим горчичный жмых в грунт перед подготовкой грядок. Его добавляют при перекапывании огорода.
Засыпать жмых можно непосредственно при посадке, в посадочную лунку или борозду, добавляем 2 ч. л. из расчета на квадратный метр земли.
Что это дает? Во-первых, добавка полностью натуральная, значит, безопасная. Она напитывает землю эфирными маслами и жирными кислотами. Литр жмыха можно приравнять к 10 кг перегноя.
Горчичный жмых успешно используют при мульчировании. Добавить в материал можно золу или Фитоспорин.
Не переусердствуйте с дозой, ее превышение может испортить почву и навредить растениям.
Не посыпайте жмых прямо по листьям, чтобы не вызвать ожоги.
Держать горчичный жмых рекомендуется в темном, сухом помещении с нормальной циркуляцией воздуха, где поддерживается постоянная температура.
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