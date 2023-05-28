Дачный эксперт рассказал о подкормке для крыжовника, от которой урожай будет вдвое больше

Есть один способ - простой и доступный, который способен намного поднять урожайность культуры. Ягод станет почти в два раза больше.

Вкус тоже будет отменный, сладкий и сочный.

Понадобится столовая ложка кальциевой селитры. Вносим ее прямо по земле, слегка прикапываем и поливаем. Поверх нужно обязательно уложить слой мульчи.

Не нужно использовать этот метод для других ягодников, например, смородины. Для этого растения ищите свои способы подкормок.

Летом для улучшенного формирования завязей и скорейшего созревания ягод дайте крыжовнику фосфор и калий. Перерывы между подкормками делайте по две недели минимум.

В период формирования и созревания плодов можно удобрять кусты древесной золой - 1 кг на куст, водным раствором куриного помета (1:15), водным раствором навоза (1:10).

Раз в месяц можно дать растению сульфат калия, суперфосфат, хлористый калий, калийную соль. Разводим 30 г вещества в 10 л воды.

Поливаем под корень, предварительно увлажнив землю обычной водой. Калийная соль значительно улучшает вкус крыжовника.