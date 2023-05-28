Врач Шерил Литго назвала продукты, снижающие уровень холестерина

Переедание жирной пищи увеличивает риск повышения уровня холестерина, сообщает британский таблоид The Sun. Как пишет Рамблер, врач Шерил Литго назвала рецепты полезных перекусов, которые способны снизить холестерин и риск появления болезней сердца и инсульта.

Она также рекомендовала употреблять свежие продукты, а не те, которые прошли высокую степень обработки. Какие именно продукты понижают уровень холестерина?

Баклажаны

По словам эксперта, овощ содержит антиоксидант, снижающий уровень «плохого» холестерина. Это отличный источник клетчатки и иных важных питательных веществ, поддерживающих работу иммунной системы и мозга.

Овсяная каша

Она содержит растворимую клетчатку, снижающую уровень холестерина. Можно выбрать не только овес, но и перловую крупу, хлопья из цельного зерна, коричневый рис, макароны из цельнозерновой муки.

Растворимую клетчатку содержат также яблоки, цитрусы, клубника, чернослив. Обеденный либо вечерний прием пищи эксперт посоветовала дополнить авокадо, морковью, брокколи либо луком.

Орехи и семечки

Тридцать граммов орехов без соли и сахара (в день) — хорошее дополнение к рациону.

Орехи содержат полезные, ненасыщенные жиры, а также растворимую клетчатку, — уточнила специалист.

Она посоветовала употреблять орехи с кожурой, потому что в ней много питательных веществ.