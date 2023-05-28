Ботва жирует, а клубни не растут: какие ошибки при выращивании картофеля приводят к такому явлению

У такого неправильного распределения сил культуры, считают специалисты, может быть несколько причин. Какие именно?

Особенности сорта

У некоторых видов картофеля активное наращивание ботвы, а также позднее формирование плодов - норма.

Избыток органики

Ботва может жировать, если она перекормлена навозом или другим органическим удобрением. На формирование клубней у растений в таком случае не остается сил.

Избыток азота

Очень большое количество азота тоже провоцирует излишнее разрастание у картофеля зеленой массы. Этот компонент, кроме того, замедляет вегетацию растений, что выливается в запоздалое клубнеобразование.

Нехватка солнца

Картофель - светолюбивая культура и, если растет на затененных участках, ботва вытягивается и становится тонкой, при этом клубни или не формируются вообще либо вырастают мелкими.

Все эти причины нужно исключить, и тогда урожай картофеля будет отличным.