Садоводы рассказали, как вырастить лаванду из семян: пошаговая инструкция

Семена лаванды нужно вложить между двумя ватными дисками, смоченными водой, сложить их в контейнер и закрыть крышкой.
Емкость следует на месяц оставить в холодильнике. Стратификация должна проходить при температуре не выше 4 градусов.
Затем семена достают из холодильника и разбрасывают по поверхности специально подготовленного грунта.
Все это накрывают пленкой или крышкой. Через несколько недель должны появиться первые всходы.
В открытый грунт лаванду лучше высаживать в июне. Для нее необходимо подобрать солнечное место без сквозняков.
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