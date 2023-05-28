Садоводы рассказали, как вырастить лаванду из семян: пошаговая инструкция

Семена лаванды нужно вложить между двумя ватными дисками, смоченными водой, сложить их в контейнер и закрыть крышкой.

Емкость следует на месяц оставить в холодильнике. Стратификация должна проходить при температуре не выше 4 градусов.

Затем семена достают из холодильника и разбрасывают по поверхности специально подготовленного грунта.

Все это накрывают пленкой или крышкой. Через несколько недель должны появиться первые всходы.

В открытый грунт лаванду лучше высаживать в июне. Для нее необходимо подобрать солнечное место без сквозняков.