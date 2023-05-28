Эрдоган объявил себя победителем второго тура выборов

Действующий президент объявил себя победителем до подсчета всех голосов.

Он благодарит всех, кто дал ему возможность руководить страной в течение следующих пяти лет.

В то же время он высмеивал своего соперника Кемаля Кылычдароглу.

«Пока, пока, пока, Кемаль», — усмехнулся Эрдоган: «Единственный победитель сегодня — Турция».

По данным государственного информационного агентства, после подсчета почти 99 процентов голосов президент Турции набрал 52 процента, а его соперник Кемаль Кылычдароглу - 48 процентов.

Близкое к оппозиции агентство Anka зафиксировало почти такие же значения.