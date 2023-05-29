От мучнистой росы можно избавиться простым средством

Эффективно справиться с мучнистой росой поможет простой дедовский способ. Специальное средство можно приготовить в домашних условиях.

Для этого нужно в 5 литрах отстоявшейся воды смешать по две ложки жидкого хозяйственного мыла и соды и одну ложку любого растительного масла. Далее в смесь добавляется таблетка аспирина, измельченная в порошок.

Этим уникальным сбалансированным составом можно обработать растения, пораженные мучнистой росой. Болезнь будет побеждена, а растения спасены.

Если зарядили дожди, то средством нужно воспользоваться сразу же после их прекращения. Это нужно для того, чтобы профилактировать возникновение мучнистой росы на посадках.