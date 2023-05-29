Кризис в Судане привел к гуманитарной катастрофе

Повсеместные грабежи и разрушение жизненно важной инфраструктуры оставили многих практически без доступа к еде, чистой воде и лекарствам.

Прекращение огня между армией и военизированными Силами оперативной поддержки (RSF) привело к затишью в столкновении вокруг столицы Судана Хартума.

Но боевые действия в Дарфуре продолжаются, и поскольку конфликт идет уже седьмую неделю, регион, похоже, погрузился в хаос.

Те, кто не смог убежать от войны, рыли рвы вокруг своих кварталов и возводили баррикады, чтобы не пустить бойцов ополченцев, которые уничтожали все на своем пути.

Такую картину нарисовал местный журналист из города Ньяла, столицы региона.

Спутниковые снимки, полученные Би-би-си, подтверждают, что деревня Абу-Адам недалеко от Ньялы в Южном Дарфуре полностью уничтожена огнем — почерневшие очертания видны из космоса.

Сама Ньяла страдает от спорадических отключений электроэнергии, общение с жителями города затруднено и связь в основном отключена, но местной журналистке Эссе Даффаллах удалось передать мне сообщение.

«RSF штурмовали город с десятками пикапов с оружием и большим количеством мотоциклов», — сообщила Эссе, добавив, что в пятницу, 19 мая, «офисы и магазины НПО были разграблены».

«Больница была опустошена, потому что находилась в зоне боевых действий, большая часть аптек разграблена, все жилые кварталы в Ньяле полностью оцеплены баррикадами и жители роют рвы, чтобы ополченцы не могли проникнуть в жилые кварталы».

Этот регион уже изо всех сил пытался помочь сотням тысяч людей, перемещенных в результате других конфликтов.

Местный активист в Ньяле сообщил, что более 600 000 внутренне перемещенных лиц, которые полностью полагались на гуманитарную помощь, не получали помощи в течение 40 дней из-за продолжающихся боевых действий.