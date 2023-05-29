Пугачева, выглядящая нездоровой и передвигающаяся с трудом, стала главной звездой на концерте Машины времени

09:37 2023-05-29

Алла Пугачева посетила концерт группы "Машина времени" в Израиле, став его главной звездой. Выглядела при этом Алла Борисовна не лучшим образом и еле передвигалась.

В Израиле прошел концерт "Машины времени". Мероприятие приурочено к 54-летию группы.

А главной гостьей культурного события стала Алла Пугачева, выглядящая не лучшим образом.

В глаза кидались мертвенная бледность артистки и растрепанная шевелюра.

Когда Аллу Борисовну попросили на сцену, та не смогла взобраться без посторонней помощи.

Члены музыкального коллектива бросились на помощь именитой исполнительнице, включая лидера Анрея Макаревича, и не отпускали ее рук во время пребывания знаменитости на сцене.

Показать следующие комментарии
Фото