Пугачева, выглядящая нездоровой и передвигающаяся с трудом, стала главной звездой на концерте Машины времени

В Израиле прошел концерт "Машины времени". Мероприятие приурочено к 54-летию группы.
А главной гостьей культурного события стала Алла Пугачева, выглядящая не лучшим образом.
В глаза кидались мертвенная бледность артистки и растрепанная шевелюра.
Когда Аллу Борисовну попросили на сцену, та не смогла взобраться без посторонней помощи.
Члены музыкального коллектива бросились на помощь именитой исполнительнице, включая лидера Анрея Макаревича, и не отпускали ее рук во время пребывания знаменитости на сцене.
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