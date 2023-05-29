Киркоров высмеял Мусагалиева в эфире шоу Концерты на ТНТ

Филипп Киркоров высмеял комика Азамата Мусагалиева в рамках телепроекта "Концерты" на ТНТ.

Певец выступил как приглашенный гость команды "Камызяки". Филипп Бедросович пел композицию "Снег", после этого Мусагалиев попросил исполнителя перестать выступать.

Киркоров в ответ на слова оппонента публично посмеялся над ним. Он заявил, обращаясь к юмористу: "Ты мутной каплей висел снизу рейтинга, когда вся страна Новый год с меня начинала. Я теперь примадонн".

Зрители восприняли конфликт знаменитостей как постановку. В конце выступления те помирились и обнялись.