Мята защитит дачный участок и дачников от надоедливых ос

Опытные дачники знают, что посадить на участке, чтобы защититься от укусов ос. Осы очень не любят запах мяты, поэтому посадив это растение у себя на даче, вы едва ли увидите этих надоедливых насекомых. А еще мяту можно добавлять в чай.

Хорошо отпугивает ос запах герани и чеснока. Хорошо работает высадка полыни по периметру участка. Полынь защитит не только от ос, но и от комаров и мошек.

Универсальной естественой защитой от насекомых являются бархатцы. Резкий запах этих красивых цветов неприятен как для ос, так и для насекомых-вредителей. А в уходе они неприхотливы.