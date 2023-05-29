В Бобруйске задержан оптовый закладчик альфа-PVP

Начальник отделения УНиПТЛ УВД Могилёвского облисполкома Дмитрий Белоножко уточнил, что правоохранителями установлено, что на протяжении двух месяцев бобруйчанин получал крупные партии наркотиков, которые фасовал для других сбытчиков в квартире у своего знакомого, пока тот гостил в другом городе.

После фасовки фигурант распространял психотропное вещество на территории Бобруйска через закладки.

В тайниках и по месту жительства закладчика обнаружено около 700 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

30-летнему жителю Бобруйска грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.