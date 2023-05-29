Огородники советуют, как определить пустоцвет на томатных кустах

Пустоцветы внешне не слишком отличаются от цветков с завязью, но определить их можно. Опытные огородники советуют осматривать цветки на томатных кустиках.

Если цветок раскрыл лепестки, и устремился к солнечному свету, это означает, что опыление произошло, и плод начал формироваться. Опущенные вниз цветки, которые плохо или совсем не раскрываются, свидетельствуют о пустоцвете.

Пустоцветы чаще образуются, где есть огрехи в посеве или выращивании томатов: мало света, слишком жарко в теплице или семена оказались низкого качества. Провоцирует появление пустоцветов и нарушение принципов севооборота.