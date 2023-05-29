СК: 32-летний гомельчанин взял в долг у доверчивых граждан более 1 миллиона BYN

По данным следствия, на протяжении двух лет безработный гомельчанин обеспечивал себя и супругу с младенцем за чужой счет.

Так, харизматичный аферист, соглашавшийся писать расписки и заключать договора, под различными предлогами просил у знакомых дать взаймы под проценты, однако в назначенное время возврата средств фигурант красноречиво врал и умолял об отсрочке.

Примечательно, что самые доверчивые жертвы гомельчанина одалживали деньги неоднократно, несмотря на предыдущие долги.

Следователями установлены личности 19 потерпевших, среди которых бывшие коллеги из банка, дружественная семейная пара, индивидуальные предприниматели, инженер автосервиса, таксист, едва знакомые кровельщик, дизайнер ландшафта и рыбак.

На основании собранных доказательств жителю Гомеля предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (завладение имуществом путем злоупотребления доверием, в особо крупно размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.