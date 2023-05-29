Бывалая огородница рассказала, чем поливает всходы моркови для будущих сладких корнеплодов

Когда зелень уже выросла на 10 см, полейте ее нашатырным спиртом. Вернее, надо сделать такой раствор: на 10 л воды берем пару ложек спирта.

Полив делаем по листьям, через неделю можно все повторить, но при этом готовится раствор, которые в 2 раза менее концентрированный.

В составе есть много азота, который на этом этапе очень нужен растениям. Особенно важен такой полив, если вы сразу при посадке или при подготовке почвы на грядке не вносили азот.

После полива заметите, как повеселела морковь, листики стали более сочными, зелеными, уверенно пошли в рост. Также подкормка отпугнет вредителя моркови - морковную муху.

Второй полив делается через 1-2 недели. Сейчас моркови очень нужен калий и фосфор, они дадут вырасти сладким и крупным плодам.

Чтобы повысить уровень хлорофилла в ботве и добиться сахаристых корнеплодов, добавьте к подкормке бор.

Делаем тако раствор: на 10 л воды вносим стакан золы и маленькую ложку борной кислоты. Поливаем морковные грядки и ждем урожай.