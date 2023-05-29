Зачем на даче нашатырь: от каких вредителей это средство может защитить огород

Готовясь к дачному сезону, опытные огородники среди всего прочего запасаются также нашатырным спиртом. Зачем и где его используют?

Это - отличное средство в деле борьбы со многими вредными насекомыми. В частности, он помогает вытравить из огорода медведку, которая портит урожай самых разных овощей.

Для приготовления раствора нужно 10 мл нашатырного спирта растворить в 10 л воды. И сразу можно поливать, не пропуская ни одну культуру, где вредитель прорыл свои норки. На каждое растение пролить около полулитра раствора.

Нашатырь защитит огород и от тли. Чтобы приготовить эффективный состав, надо 2 ст.л. нашатыря и 1 ст.л. шампуня или жидкого мыла растворить в 10 л воды. Мыльные вещества нужны для того, чтобы средство лучше прилипло к растению. Полученной жидкостью опрыскать и обработать пораженные тлей культуры.

Средство уничтожает также морковную и луковую мух. Для этого 1 ст.л. нашатыря растворить в ведре воды. Полученную жидкость внести в землю под лук и морковку. Грунт при этом должен пропитаться вглубь на несколько сантиметров. На другой день после полива землю аккуратно прорыхлить.