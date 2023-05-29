Знающий садовод рассказал, что надо делать, чтобы собирать полные ведра малины

Это натуральное копеечное средство в разы увеличит привычный урожай малины. Попробуйте на своем участке в этом году - и увидите разницу.

Нужен всего один ингредиент, речь идет о крахмале. Использовать можно как картофельный, так и кукурузный продукт. Но лучше берите картофельный, он считается более полезным.

В нем содержится фосфор, который попав в почву, превращается в глюкозу, очень нужную для малины.

Также в крахмале картофеля содержатся витамины, кальций, магний, железо, цинк, натрий, селен, марганец, медь.

Картофельный крахмал улучшает протекание процесса фотосинтеза, стимулирует рост и правильное развитие, укрепляет корни, стебли и побеги, наращивает зелень.

Благодаря крахмалу улучшается урожайность, вкус ягод, это средство является профилактикой болезней и вредителей. Присутствие этого элемента повышает плодородие почвы.

А самое главное, это удобрение безопасное, натуральное, доступное и дешевое. Крахмал можно рассыпать по земле под кустом, слегка заглубив.

Другой способ - жидкая подкормка. На 3 л воды берем 300 г крахмала, завариваем и разводим с 10 л воды. Потом делаем полив ягодника.