Томаты и перцы созреют быстрее: какие лайфхаки помогут полакомиться плодами раньше срока

Кто не хочет раньше получить долгожданный урожай томатов или перцев? Как утверждают опытные дачники, это вполне реально.

Этому способствует внекорневая подкормка 1-2%-м раствором фосфорно-калийных удобрений в начале завязи или цветения.

Если растения растут кучно, плоды мелкие, их можно спасти и ускорить плодоношение. Для этого надо вырвать кусты и подвесить их в теплом помещении стеблями вниз.

Питательные вещества будут оттянуты от сволов в плоды, они будут наливаться и созревать.

Томаты можно снимать белесыми и бурыми - как только они приобретут блеск. Снимать их надо с плодоножками. Рядом положить несколько зрелых плодов - они будут выделять этилен, который ускорит созревание.