После поражения партии Санчеса на местных выборах Испания распускает парламент

Событие произошло на следующий день после окончательного разгрома левых консерваторов в результате двойного муниципального и регионального голосования.

Во время телеобращения Педро Санчес объявил, что он сообщил королю Фелипе VI, главе государства, о своем «решении (…) распустить парламент и приступить к созыву всеобщих выборов», которые состоятся «в воскресенье, 23 июля».

Таким образом, эти выборы пройдут в течение семестра председательства Испании в Европейском совете, который начнется 1 июля.

Выборы в законодательные органы первоначально должны были состояться в конце года и их дата еще не была назначена.