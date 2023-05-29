Сад без парши: какие меры избавят яблоки от этой болезни

Эта грибковая болезнь особенно часто проявляется в дождливое лето. Учитывая, что споры грибка развиваются и зимуют на опавших листьях, потому осенью их надо собирать и сжигать. Можно заложить в компост: когда органика перегнивает, грибок погибает.

Также важно обрезать плодовые деревья, а молодые - сажать не менее, чем за 4 м друг от друга.

Весной до появления бутонов и осенью после сбора урожая нужно обработать деревья и землю вокруг бордоской жидкостью (300 г на 10 л воды). На взрослое растение надо вылить 10 л раствора, на молодое - 5 л.

Когда начнут формироваться плоды, химию лучше заменить на народные средства. Для этого обильно опрыскать раствором горчичного порошка (80 г на 10 л). Использовать его можно на любой стадии развития плода.

Как вариант - можно использовать раствор марганцовки (5 г на 10 л воды). Можно применять его с интервалом две недели около трех раз.