Группа мигрантов застряла у польско-белорусской границе, на территории Польши

Польские активисты обвиняют своих силовиков в том, что они не позволяют этим мигрантам просить убежище в Польше.

В течение четырех дней группа была вынуждена разбить лагерь в лесу недалеко от Беловежской Пущи, у подножия металлического пограничного забора, установленного польским националистическим правительством для предотвращения незаконных переходов.

В заявлении пресс-секретарь польских пограничников отметил, что группа «примерно из 20 до 30 человек находится вне юрисдикции» Польши.

«Поэтому никакая административная деятельность, в том числе возможное принятие заявления о предоставлении международной защиты, если намерением этих людей является получение защиты в Польше, невозможна», — сообщила Катажина Зданович.

По словам активистов из НПО, в группу на границе входят выходцы из Сирии, Ирака и Конго, а также 11 детей.

Общественная организация Grupa Granica, оказывающая медицинскую и юридическую помощь иммигрантам на польско-белорусской границе, со своей стороны утверждает, что мигранты, хотя и не пересекли забор, но действительно находятся на территории Польши.