Огородник со стажем рассказал, когда и чем кормить перцы в теплице для обилия плодов

Все дело здесь в подкормках. Просто надо знать, в какое время нужно вносить удобрения и как выбрать подходящие подкормки. Рассказываем подробную схему от опытного дачника.

Готовим грядку за 2-3 недели до высадки перца. Добавляем любую органику, только свежий навоз под запретом.

Далее поступаем так: в день посадочных работы на каждый квадратный метр грунта добавляем по столовой ложке мочевины.

Пока не появились первые плоды, еженедельно удобряем молодые перцы зеленой подкормкой. Готовится она просто: 2 л концентрата размешиваем в 10 л воды.

Можно развести в ведре воды большую ложку мочевины, туда же добавить пол ложки монофосфата калия.

Через некоторое время вносим такой состав: чайная ложка мочевины, столовая ложка монофосфата калия, 10 л воды.

Если нет мочевины, используем зеленую бродиловку - берем пол литра.

Когда урожай первого яруса собран, повторяем еще раз подкормки зеленым удобрением и снова даем перцам раствор из монофосфата калия и мочевины.

Чтобы стимулировать обильное образование бутонов и завязей для второй волны, опрыскиваем растения Гулливером или Стимулом.