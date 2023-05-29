Желтеет от голода: чем подкормить чеснок, чтобы стрелки вновь позеленели

16:39 2023-05-29

Иногда макушки зеленой части растущего чеснока начинают сохнуть и желтеть. Эксперты считают, что так растение сигнализирует о проблемах с питанием.

Что делать, если кончики перьев чеснока начинают желтеть? Опытные дачники считают, что подсыхать они могут из-за азотного голодания. Чтобы его компенсировать, надо угостить растение аммиачной селитрой (около 15 грамм на 1 кв. метр). 

Еще один вариант азотной подкормки - раствор мочевины (около 10 грамм на 10 литров воды). На каждый квадратный метр грядок надо вылить по 3 литра такого состава. 

Причиной жухлости кончиков перьев может стать также недостаток магния и калия в почве.

В таком случае озимый чеснок следует опрыскать раствором сернокислого магния (200 грамм на 10 литров воды). Или - опудрить грядки с чесноком золой.

Если удобрений достаточно, надо оценить степень полива: если градус температуры растет, воды овощу требуется больше. Также важно рыхлить почву, чтобы был доступ воздуха к корнеплоду. 

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