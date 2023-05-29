Будет слаще сахара: какие подкормки улучшат вкус перцев

Дачники со стажем знают, как вырастить вкусный болгарский перец. Для этого они угощают культуру нужными подкормками. Какими именно?

Из древесной золы

Для приготовления средства надо 1 кг золы залить 10 л кипятка. Затем дать пару суток, чтобы настояться. Поливать из расчета на каждый куст по поллитра настоя. Таким образом перец в течение сезона нужно подкормить 3 раза, в последний - за 2 недели до сбора урожая.

Из настоя крапивы

Чтобы приготовить полезную настойку из крапивы, надо 3 кг растения залить 10 л воды, дать неделю настояться. Потом процедить, развести маточный раствор с водой в соотношении 1:5, и полить перец под корень.

Йодный раствор

Для такого состава надо 3 капли йода растворить в 10 л воды, и сразу поливать. На каждый куст вылить около полулитра раствора. Для опрыскивания 5 капель йода растворить в 10 л воды и добавить к этому 1 л обезжиренного молока.