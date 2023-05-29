Подкормки для брокколи: какие хитрости помогут вырастить шикарный урожай культуры

Брокколи содержит множество витаминов, а также противораковое вещество - сульфорафан. 100 г такой капусты в сыром виде содержит суточную дозу аскорбиновой кислоты. Кроме того, это отличный источник пищевых волокон.

Не удивительно, что культуру все охотнее возделывают в средних широтах на личных огородах. Как за ней надо ухаживать, чтобы получить хороший урожай?

Брокколи нужно регулярно поливать, но не обильно. Пропалывать и рыхлить почву на грядке. Периодически окучивать растение. В течение сезона эту витаминную и полезную капусту надо трижды подкормить.

В первый раз - через пару-тройку недель после того, как она будет высажена в грунт. На этом этапе растение будет очень благодарно на раствор куриного (птичьего) помета. Его готовят в соотношении 1:20 с водой. Пролить под корень утром или вечером, перед этим - полить водой.

Спустя две недели после этой подкормки брокколи нужно удобрить аммиачной селитрой (спичечный коробок на 10 л воды). В конце лета необходимо внести минеральное удобрение (по инструкции).