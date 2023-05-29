Опытный цветовод рассказал про уход за гладиолусами для красочного цветения

Эти благородные, элегантные цветы с изящными крупными цветами всех оттенков можно выращивать даже новичку, уход не представляет особой сложности.

Почва

Почва для цветов нужна плодородная, рыхлая, с добавлением органических веществ. Подойдут компост или перегной.

Посадка

Выбираем для цветов солнечное место, где не будет сквозняков. Высаживать можно в грядки, рабатки, контейнеры. Посадку проводим весной или осенью. Учитываем особенности региона проживания и рекомендации к разным сортовым разновидностям цветов.

Выбираем здоровые луковицы, на которых нет признаков гнили и повреждений. Высаживаем в землю на глубину в два раза больше самой луковицы. Соблюдаем расстояние между посадками, конкретные значения зависят от сорта.

Полив и другие меры ухода

Поливать надо постоянно, поддерживая почву во влажном состоянии, но без переувлажнения. Учитываем при поливах погоду и особенности почвы. Земля должна оставаться влажной до глубины корневой зоны.

Удобрения для красочного цветения

Подойдут специальные составы для цветущих растений, обогащенные фосфором и калием, эти элементы важны для яркого цветения.

Опоры для цветов

Гладиолусы растут очень высокими и массивными, поэтому нуждаются в поддержке. Особенно крупные ветвистые сорта. Большой ветер может легко сломать их. Чтобы избежать этого, ставим возле цветов опоры и подвязываем их. Опоры также помогают цветам расти ровными и стройными без скручивания и прогибания.

Вредители и болезни

Цветы надо постоянно осматривать, чтобы быстро обнаружить тревожные признаки и принять меры. Особенно часто докучают гладиолусам клопы и листовертки. Самые распространенные болезни цветов - пятнистость и гниль.