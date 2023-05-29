Огородник со стажем назвал пять видов овощей, которые хорошо растут в тени

Главная проблема огородника, который хочет вырастить побольше всего на небольшом участке, это нехватка посадочных площадей. Особенно сложно распределить элитные места под солнцем.

В таких случаях растения, которые могут обходиться без обильного света, это настоящая находка для дачника.

Много света не требует редис, он хорошо развивается в затененных участках. Растет довольно быстро и дает хороший ранний урожай. Растение довольно скромное, много места на участке не займет.

Также хорошо растет в тени шпинат. Эта листовая зелень очень полезна, в составе много витаминов, ценный минеральный состав. Нетребовательное и простое в уходе растение.

В тени можно посадить зелень, например, салат-латук. Полезный и вкусный компонент для летнего салата и гарнира.

Кроме редиса, есть и другие корнеплоды, хорошо растущие в тени. Например, морковь или свекла. Вырастить крупные плоды не получится, но по вкусовым характеристикам они ничуть не уступают свои сородичам.

Есть сорта капусты, которым на солнце будет просто плохо, и тень для них - лучшие условия произрастания. Например, пекинскую и кудрявую лучше посадить в тени. Для брюссельской подойдет полутень, брокколи и цветная любят неяркий рассеянный свет.