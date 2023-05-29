Выкорчевать пень легко и просто: как это сделать без хлопот и затрат

Срезая старые деревья, дачники сталкиваются с такой проблемой, как выкорчевка пней. Тяжелая техника заедет не на каждый участок, к тому же есть риск зацепить при этом другие деревья, кустарники или огород. Вручную такую работу тоже проделать трудно.

Но выход есть, причем не очень сложный. Для этого надо в центре пня сделать отверстие диаметром 5-6 см и глубиной около 40-50 см. Заполнить его измельченной селитрой (около 50 гр.), затем залить водой. Потом плотно закупорить отверстие деревянной пробкой.

Эту операцию желательно провести под зиму. А весной "втулку" достать, залить в отверстие керосин (но не бензин!) и поджечь. Ствол и корень при этом выгорят полностью, и пень легко будет сковырнуть.

Второй способ «корчевания» также подходит для терпеливых, и похож на первый. И к нему тоже надо приступать в конце осени.

Отличие в том, что каналы сверлятся максимально крупным сверлом, и их несколько. Заполнить отверстия надо гранулами мочевины (карбамида), полить водой и укутать полиэтиленом.

К весне или следующей осени древесина «размякнет», и пень вместе с корнями можно будет запросто извлечь из земли. Такой способ подходит, даже если рядом растут другие плодовые деревья или близко расположен огород: проникнув в почву, это азотное удобрение никому не навредит.