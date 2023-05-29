Дачный эксперт рассказал, как вырастить сочный и сладкий редис, раскрыв три важных условия

Что надо сделать, чтобы редис был сладким, хрустящим, без горечи и водянистости, рассказал эксперт по дачному хозяйству.

Все очень просто, надо лишь соблюдать три важных условия.

Полив

Делаем это часто, два раза в день. Редис без влаги обходиться вообще не может. Сделайте все правильно, и он отблагодарит урожаем.

Удобрения

Подкармливать редис особо не нужно, это достаточно неприхотливая и нетребовательная культура. Но есть одно средство, от которого корнеплод будет вкуснее, крупнее, здоровее. Дайте редису древесную золу для полноценного развития и хорошего роста. Вносить удобрение можно любым удобным способом: в сухом виде по почве или в виде жидкой подкормки для полива/опрыскивания.

Как сажать

Еще один важный момент, который надо учесть обязательно, это посадка редиса. Не делайте густых плотных посадок, редису нужен простор для гармоничного развития и качественного плодоношения.