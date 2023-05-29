Огурцы до самых морозов: как продлить плодоношение на весь сезон

Для того, чтобы все лето и даже осень быть со свежими огурцами, их надо посадить в метре друг от друга - в один ряд с каждой из сторон теплицы. Чтобы земля не осыпалась, грядки нужно отгородить досками.

Перед посадкой в грунт внести ведро перегноя, 1 ст. золы, 1 ст.л. суперфосфата - все на 1 кв. м. После высадки рассады почву затянуть спанбондом - так корешкам будет теплее, и влага будет испаряться более медленно.

Боковые плети по мере роста надо заворачивать в кольца и подвязывать на высоте 30-40 см от поверхности грядки. Вверх пустить лишь один - основной - стебель. Листья убирать через один, также избавиться от пожелтевших, испорченных листочков.

Один раз в 10 дней подкормить культуру раствором куриного помета, травяной бражки (1:15). Еще вариант подкормки - на основе мочевины (1 ст.л. на 1- л воды).

Огурцы при таком уходе будут плодоносить активнее и намного дольше.