Цветовод-эксперт объяснил, какая процедура упростит выращивание сирени на участке

Как облегчить себе уход за кустами сирени, рассказал опытный цветовод.

Первым делом надо запомнить, что выращивание этого декоративного кустарника включает в себя полив, подкормки, рыхление, прополку, обрезку.

Игнорировать меры ухода не стоит, чтобы цветение всегда был ярким, пышным и долгим.

Расскажем вам про одну процедуру, которая снимет с дачника часть забот о сирени. Речь пойдет о мульчировании.

Мульчирующий слой позволит удерживать влагу в почве, освобождая вас от нудных частых поливов. Также эта мера обогащает почву, напитывая ее полезными веществами.

Мульчирование спасает корни растения от сильного нагрева и ожога при жарком солнце. В то же время мульча спасет корневую систему от морозов зимой.

Укрытие поможет остановить рост сорняков. Земля под ним будет рыхлой и легкой, поэтому дополнительно рыхлить ее не надо.

Подкормка тоже не нужна, потому что мульча постепенно переходит в полезное удобрение для растения. Мульчируем сирень сразу после посадки, слой должен составлять до 7 см.

По мере проседания слоя добавляем новую мульчу, поддерживая нужные параметры толщины. Чем мульчировать? Торфом, перегноем, компостом, прошлогодней перепревшей листвой.

На зиму делаем новый слой мульчи, особенно для молодой сирени. Слой должен составлять 10 см.