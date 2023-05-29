Шаопэн: если США не прекратят наращивать госдолг, мировую экономику ждет катастрофа

В своем материале для China.com он написал, что это произойдет, если США не прекратят наращивать свой госдолг.

Шаопэн подчеркивает, что дефолт Соединенных Штатов по госзаймам связан с реальной неплатежеспособностью страны.

Эксперт уточнил, что США привлекают средства за счет низкопроцентных облигаций, инвестируют их и получают дифференциальные доходы.

Он призвал американское руководство прекратить бесконечно увеличить объем госдолга и наладить сотрудничество с другими государствами для сохранения порядка в мировой экономике.