Дачники перечислили все способы уничтожить тлю: традиционный подход и неожиданные методы

Несколько обработок препаратом «Битобаксибациллин» полностью уничтожат тлю. Правда, средство обладает неприятным запахом, поэтому использовать его в теплице неудобно.

Для таких случаев есть другой, не менее эффективный вариант: опрыскивание раствором на основе зеленого мыла.

Преимущество этого средства заключается в том, что оно подходит и для профилактической обработки, и в случае, когда тля уже поселилась на растениях.

Некоторые дачники уничтожают тлю с помощью шампуня от блох для животных. Однако он вреден для опылителей, поэтому не используется во время цветения.