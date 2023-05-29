Дачники объяснили, почему обязательно нужно выращивать жимолость на своем участке

Но чтобы ягод было много, а на вкус они были приятными, жимолости необходим правильный уход.

После посадки куста ему не требуются подкормки. Первое удобрение нужно внести через 2 года. Весной нужны подкормки с азотом, осенью – с калием и фосфором.

Жимолость нужно хорошо поливать, особенно в жару. При недостатке влаги ягоды будут ощутимо горчить.

Хорошим решением будет мульчирование, которое задержит влагу в почве. Лучшей мульчой для жимолости является смесь компоста с опилками.