Дачники объяснили, почему обязательно нужно выращивать жимолость на своем участке

20:44 2023-05-29

Жимолость – первая ягода, которая созревает на дачном участке, к тому же очень полезная для здоровья.

Но чтобы ягод было много, а на вкус они были приятными, жимолости необходим правильный уход. 

После посадки куста ему не требуются подкормки. Первое удобрение нужно внести через 2 года. Весной нужны подкормки с  азотом, осенью – с калием и фосфором.

Жимолость нужно хорошо поливать, особенно в жару. При недостатке влаги ягоды будут ощутимо горчить. 

Хорошим решением будет мульчирование, которое задержит влагу в почве. Лучшей мульчой для жимолости является смесь компоста с опилками. 

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