Цветовод со стажем объяснил, можно ли комнатные цветы выставлять летом на улицу

На самом деле, как полагает эксперт, все домашние растения, живущие в квартирах, такие же, как все остальные.

Когда-то они тоже росли на открытом воздухе, и такое произрастание было для них естественным.

Из этого вытекает вывод: выносить комнатные растения на балкон или в сад можно, вреда от этого не будет.

Но так как комнатные цветы привыкли к другим условиям содержания, действовать нужно осторожно, учитывая ряд правил.

Нужно знать особенности проживания сородичей или предков вашего цветка в диких условиях. Кому-то нравится расти в тени, другие любят жару, третьим нужно много влаги.

Обеспечьте цветку похожие условия в вашем саду, прежде чем будете его туда выносить. Иначе вид у него сразу станет вялый и болезненный.

Комнатные цветы перед выносом на улицу должны адаптироваться к открытому солнцу.

Домашний кактус, чьи предки жили в жаркой пустыне, не выдержит солнечных лучей, если он к ним не привык. Солнце он видел только через оконное стекло.

Сначала выносить растения надо на 10 минут, потом каждый день увеличиваем это время на пять минут. Другой вариант - оставить на улице сразу на час, но в полутени.

Или же можно сразу оставить на сутки, но в полной тени. Именно долгое пребывание на солнце опасно для растения, которое к этому не привыкло.

Также нужно постепенно приучать растение к холодам. На ночь нельзя оставлять цветы на улице, если ночи еще очень холодные.

Закалку в этом случае проводим так: выносим цветок ненадолго в раннее утро или поздно вечером. В это время температура воздуха будет значительно ниже, чем днем.

Постепенно время пребывания на холоде увеличиваем. Потом уже можно будет оставлять цветы на полные сутки на улице.

На улице растению нужно больше влаги, помним об этом. Почва сохнет быстрее, листья испаряют больше воды. Поэтому организуем постоянный полив.

Также нельзя допускать заливания растений водой. Такое может произойти, если цветок оставили надолго под дождем. Быстро разовьются гнили и грибок.

Не забудьте, что на улице комнатным растениям, так же как и огородным культурам, угрожают вредители (белокрылка, паутинный клещ, тля и другие), поэтому будьте всегда на чеку.