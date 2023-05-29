Опытный дачник рассказал, какой полив томатов точно приведет к развитию фитофторы

Прямой путь к фитофторе – это полив помидоров из шланга или сверху с помощью лейки. Влага должна поступать только под корень.

Особенно опасен такой полив в теплице. Там со стенок легко смываются споры грибка, накопившиеся ранее.

Но и полив томатов под корень – не панацея от фитофторы, ведь и его можно проводить неправильно.

Например, воду не следует лить прямо под корень. Следует отступить от стебля как минимум на 15 см, а еще лучше – проложить капельную ленту.