Опытный дачник рассказал, какой полив томатов точно приведет к развитию фитофторы

23:22 2023-05-29

Фитофтора – одно из самых частых и опасных заболеваний томатов. Зачастую условия для его развития создают сами огородники.

Прямой  путь к фитофторе – это полив помидоров  из шланга или сверху с помощью лейки. Влага должна поступать только под корень.

Особенно опасен такой полив в теплице. Там со стенок легко смываются споры грибка, накопившиеся ранее.

Но и полив томатов под корень – не панацея от фитофторы, ведь и его можно проводить неправильно.

Например, воду не следует лить прямо под корень. Следует отступить от стебля как минимум на 15 см, а еще лучше – проложить капельную ленту.

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