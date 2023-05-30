TMZ: Джонни Деппу пришлось перенести гастроли из-за сломанной ноги

По информации источника издания, актер подвернул ногу несколько дней назад, когда был на Каннском кинофестивале.
После этого он выступал на концертах памяти своего коллеги и друга Джеффа Бека, и в итоге сломал лодыжку.
По требованию врачей Депп отказался от американского гастрольного тура своей музыкальной группы.
На данный момент известно, что первые три концерта гастролей перенесены, однако новые даты их проведения пока не назначены.
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