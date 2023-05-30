Ни одного колорадского жука не останется на грядках: дачники поделились новой схемой борьбы с вредителем

Для начала перед посадкой картофеля нужно разложить на грядках клубни, обработанные карбофосом. Это поможет поймать взрослых жуков и не дать им вывести потомство.

При появлении первых всходов их нужно посыпать древесной золой, полученной при сжигании березовых дров.

Далее картофель следует опрыскивать настоем из 300 г полыни и 2 стаканов кипятка, растворенных в 10 л воды.

Периодически следует посыпать грядки кукурузной мукой. Она набухает в желудках жуков и убивает их.