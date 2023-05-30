Ни одного колорадского жука не останется на грядках: дачники поделились новой схемой борьбы с вредителем

02:30 2023-05-30

Колорадский жук досаждает многим дачникам, уничтожая посадки картофеля. Но есть рабочая схема, позволяющая избавиться от вредителя.

Для начала перед посадкой картофеля нужно разложить на грядках клубни, обработанные карбофосом. Это поможет поймать взрослых жуков и не дать им вывести потомство.

При появлении первых всходов их нужно посыпать древесной золой, полученной при сжигании березовых дров.

Далее картофель следует опрыскивать настоем из 300 г полыни и 2 стаканов кипятка, растворенных в 10 л воды.

Периодически следует посыпать грядки кукурузной мукой. Она набухает в желудках жуков и убивает их.

Показать следующие комментарии
Фото