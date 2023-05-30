150 самолетов НАТО примут участие в беспрецедентных учениях в Северной Европе

Масштабные учения с участием около 150 истребителей из западных стран, включая США, Великобританию и Францию, начались в понедельник в Финляндии, Швеции и Норвегии, сообщили ВВС Финляндии.

В этих странах, граничащих с Россией, маневры должны длиться почти две недели, по словам Хельсинки, нового члена НАТО, возглавляющего операцию «Арктический вызов».

«Учения начались (...) Идет наша первая ротация», — сказал AFP полковник Хенрик Эло из финских ВВС.

Финляндия в этом году стала участником Североатлантического Альянса.

В учениях, которые должны завершиться 9 июня, принимают участие F-35 из США и ряда европейских стран, французские Rafales и Mirage, датские и голландские F-16, финские и швейцарские F-18 и шведские Gripens.