Посадка моркови с манкой увеличит шансы получить крупные корнеплоды

Прореживание моркови может привести к повреждению, и получению плохого урожая. Но увеличить вероятность благоприятного роста корнеплода можно, если при посадке присыпать ее манкой либо мукой.

Такой прием позволит сразу понять, с какой частотой посеяны семена. Еще одна хитрость в том, чтобы между рядами моркови сажать т. н. маячковые растения, которые облегчат процесс прореживания.

Для этой цели отлично подходит лук. При прорастании всходов моркови и лука последний будет создавать своеобразные пометки, где высажена морковь. Это сделает прополку в разы легче и эффективнее.