Имена российских ведущих, исчезнувших с экранов с началом СВО, озвучены

Многие ведущие российского ТВ решили исчезнуть из эфира с запуском спецоперации РФ в Донбассе. Некоторые звезды экрана в открытую поддержали Украину в военном конфликте, часть из них "держит" нейтральную позицию.
Александр Гуревич, Максим Галкин осудили действия российских властей в отношении соседнего государства, отказались участвовать в телепроектах РФ.
Примечательно, что муж певицы Аллы Пугачевой уехал из страны еще в марте минувшего года, а Гуревич продолжает жить в столице РФ.
Иван Ургант и Александр Гудков сначала показали, что отрицательно относятся к СВО, но после перестали высказываться публично по поводу.
Ургант время от времени находится на родине, а Гудков давно не заглядывал в Россию.
Без громких заявлений "из эфира удалился" Дмитрий Нагиев. Он никаких политических заявлений не делал, но стал гораздо менее активен в среде отечественного шоубиза. Проживает актер и ведущий по-прежнему в РФ.
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