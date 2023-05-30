Вернуть огурцу молодость: что предпринять, если растение перестало плодоносить

Для омоложения огуречника, у которого не обрезана верхушечная почка, можно применить специальную, проверенную на деле экспертами схему.

К ней прибегают, когда огурцов становится меньше, плети начали желтеть, а треть нижней части основного побега оголена и на ней нет листьев.

Учитывая, что закладка нового урожая осуществляется по центральному побегу, его нужно отвязать от шпалеры. Затем не спеша опустить, придерживая за шпагат таким образом, чтобы оголенная часть на грунт легла полукольцом либо кольцом.

После этого побег опять привязать к шпалере. А ту часть, что осталась на земле, - хорошо присыпать перегноем или простой землей (примерно около 2 ведер на одно растение).

Для стимула после таких манипуляций надо подкормить культуру раствором мочевины (около 15 г на 10 л воды). Присыпанный грунтом стебель очень скоро даст корни, и огуречник опять активно заплодоносит.