Как сделать отличное удобрение из старого хлеба: опытные дачники рекомендуют

В нем содержатся особые кислоты, которые способны ускорить рост растений и заметно повысить их урожайность.
Для приготовления подкормки подойдет черствый и даже заплесневелый хлеб. Его нужно залить водой и настоять двое суток.
После этого хлеб необходимо размять, настой процедить и разбавить чистой водой в соотношении 1:10.
Такая подкормка незаменима для огурцов, перцев, помидоров и других огородных культур, а также для цветов.
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