Как сделать отличное удобрение из старого хлеба: опытные дачники рекомендуют

В нем содержатся особые кислоты, которые способны ускорить рост растений и заметно повысить их урожайность.

Для приготовления подкормки подойдет черствый и даже заплесневелый хлеб. Его нужно залить водой и настоять двое суток.

После этого хлеб необходимо размять, настой процедить и разбавить чистой водой в соотношении 1:10.

Такая подкормка незаменима для огурцов, перцев, помидоров и других огородных культур, а также для цветов.