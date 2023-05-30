Национальный институт здравоохранения Чикаго: более 60% пациентов во время пандемии COVID получали неправильное лечение

Как оказалось, одной из причин высокой смертности от коронавируса была искусственная вентиляция легких.

Ученые установили, что врачи, которые четко соблюдали установленный протокол лечения, во многих случаях отправляли пациентов на верную смерть.

Так, по итогам изучения аутопсии умерших от COVID пациенты часто умирали от вторичной инфекции, развившейся из-за ИВЛ.

Ученым также удалось выяснить, что 59% случаев заражения коронавирусом на самом деле были бактериальной пневмонией и дыхательной недостаточностью.