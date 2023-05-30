Ученые Колумбийского университета назвали продукты, которые предотвращают потерю памяти в пожилом возрасте

Это особые вещества, которые содержатся в горьком шоколаде, винограде, грецких орехах, цитрусовых фруктах, чернике, зеленом чае.

Исследователи нашли взаимосвязь между потреблением таких веществ и результатами тестов на память у пожилых людей.

При этом у людей, которые потребляли мало флавонолов, память существенно улучшалась после их добавления в рацион.

Ученые подчеркивают, что в пожилом возрасте мозг особенно сильно нуждается в таких веществах.