Ученые Колумбийского университета назвали продукты, которые предотвращают потерю памяти в пожилом возрасте

Это особые вещества, которые содержатся в горьком шоколаде, винограде, грецких орехах, цитрусовых фруктах, чернике, зеленом чае.
Исследователи нашли взаимосвязь между потреблением таких веществ и результатами тестов на память у пожилых людей.
При этом у людей, которые потребляли мало флавонолов, память существенно улучшалась после их добавления в рацион.
Ученые подчеркивают, что в пожилом возрасте мозг особенно сильно нуждается в таких веществах.
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