ЕС и США во вторник раскритиковали Польшу за закон о создании новой комиссии для расследования влияния России на польскую политику за последние 15 лет.

Критики обвиняют национально-консервативное правительство ПиС в желании дискредитировать бывшего премьер-министра и нынешнего лидера оппозиции Дональда Туска всего за несколько месяцев до осенних парламентских выборов.

МИД Польши отверг реакцию из-за рубежа как «неверную интерпретацию».

Комиссар юстиции ЕС Дидье Рейндерс назвал этот проект в Брюсселе «особенно тревожным».

В соответствии с законом был создан комитет, который может лишить польских граждан права избираться на государственные должности без судебного контроля.

Брюссель пригрозил без колебаний принять меры против правового произвола.

Правительство Польши расходится во мнениях с Еврокомиссией из-за спорной судебной реформы.