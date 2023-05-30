Опытный огородник объяснил, какая польза от аспирина на дачном участке

Таблетки аспирина - отличная защита для разных овощей и ягод на дачном участке. Лекарственное средство оберегает растения от опасных заболеваний.

В итоге урожай можно получить обильный и качественный. Рассказываем, каким культурам подходит такой препарат. Томаты сильно повышают свой иммунитет после подкормки аспирином.

Это хорошая профилактика для растений от фитофтороза. Но помочь таблетки могут только на ранней стадии вегетативного развития. Взрослые растения бесполезно обрабатывать.

Раствор готовим так: на 10-литровое ведро воды добавляем 2,5 таблетки аспирина. Опрыскивания проводим каждый месяц. Огурцам аспирин помогает бороться с мучнистой росой.

Как правило, достаточно провести одну обработку, чтобы излечить растение.

Но специалисты рекомендуют все-таки опрыскивать огурцы в профилактических целях, а не ждать, пока разовьется болезнь.

Способ приготовления лечебного раствора: две таблетки растворяем в 10 литрах воды. Туда же надо налить немного жидкого мыла и подсолнечного масла.

Также аспирин эффективен при обработках от болезней крыжовника и смородины, что приводит к хорошему урожаю. Раствор готовится также, как и в случае с огурцами.